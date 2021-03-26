Волосожар – о победе Мишиной и Галлямова: «Надеюсь, золотых медалей нам не придется снова ждать 8 лет»
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась мнением о победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме.
«Мы все ждали это золото 8 лет! Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира в парном катании!
Последний раз золотые медали в этом виде спорта мы выигрывали в 2013 году – их как раз привезли мы с Максом) И удивительно, но тогда это тоже случилось спустя восемь лет после победы Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Надеюсь, следующих золотых медалей нам не придется ждать снова 8 лет», - написала в Instagram Волосожар.
Дебютировавшие на чемпионате мира на взрослом уровне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото. Они набрали 227,59 очков по итогам короткой и произвольной программ.
Это первая золотая медаль чемпионата мира за восемь лет. В 2013 победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
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