Волосожар – о победе Мишиной и Галлямова: «Надеюсь, золотых медалей нам не придется снова ждать 8 лет»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась мнением о победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме.

«Мы все ждали это золото 8 лет! Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира в парном катании!

Последний раз золотые медали в этом виде спорта мы выигрывали в 2013 году – их как раз привезли мы с Максом) И удивительно, но тогда это тоже случилось спустя восемь лет после победы Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Надеюсь, следующих золотых медалей нам не придется ждать снова 8 лет», - написала в Instagram Волосожар.

Дебютировавшие на чемпионате мира на взрослом уровне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото. Они набрали 227,59 очков по итогам короткой и произвольной программ.

Это первая золотая медаль чемпионата мира за восемь лет. В 2013 победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.