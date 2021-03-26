ЧМ по фигурному катанию: где смотреть ритм-танцы Синициной и Кацалапова, Степановой и Букина
В пятницу танцевальные дуэты представят ритм-танцы. Россию в данной дисциплине представят Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Начало — 12.52 по московскому времени (26 марта), прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал. (с 16.05)
Четвертая разминка
16. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)
17. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 15:34
Пятая разминка
18. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
19. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция)
20. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)
21. Лоренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)
Шестая разминка
23. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
24. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
25. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
26. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)
27. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17:09
Седьмая разминка
28. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
29. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
30. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
31. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17:42
32. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю