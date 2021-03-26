ЧМ по фигурному катанию: где смотреть ритм-танцы Синициной и Кацалапова, Степановой и Букина

26 марта продолжится чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

В пятницу танцевальные дуэты представят ритм-танцы. Россию в данной дисциплине представят Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Начало — 12.52 по московскому времени (26 марта), прямая трансляция — официальный сайт Первого канала, Первый канал. (с 16.05)

Четвертая разминка

16. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия)

17. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 15:34

Пятая разминка

18. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

19. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция)

20. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США)

21. Лоренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада)

Шестая разминка

23. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

24. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

25. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

26. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай)

27. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 17:09

Седьмая разминка

28. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

29. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

30. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

31. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 17:42

32. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция ЧМ-2021 по фигурному катанию