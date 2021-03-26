Российский хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от произвольных программ девушек одиночниц на чемпионате мира в Швеции.

«Очень сложный сезон и большое волнение. Будем надеяться, что нашим девочкам хватит запаса психологической прочности тоже. Я желаю Саше Трусовой, чтобы она откатала хорошо и показала свой максимум. Жизнь на это турнире не заканчивается, впереди следующий сезон. Показать свои бойцовские качества, которые говорят в отношении Саши Трусовой

Если говорить о шансах войти в призеры на чемпионате, то спорт делает различные чудеса. Были моменты, когда поднимались и с 6-го места и выиграв произвольную, то побеждали в турнире. Но Саше нужно думать не о тройках, а о чистом прокате", — сказал Авербух «СЭ».

(Данил Алешин)