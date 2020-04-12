Вице-президент ISU Лакерник считает, что шансов на проведение чемпионата мира 2020 мало

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, что шансов на проведение чемпионата мира 2020 мало. Турнир был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

— Чемпионат мира в Монреале не состоялся по понятной причине. Как вы относитесь к неумолкающим предложениям о том, что он может быть проведен в октябре?

- Судя по развитию ситуации, это не очень вероятно, — приводит «Российская газета» слова Лакерника. — Окончательное решение Совет ИСУ хотел принять на следующей неделе 16 апреля. Мы проводим заседания по видео, встречались таким вот образом на прошлой неделе.

— Вы столько лет в фигурном катании. Что скажете: стоит проводить чемпионат осенью — не стоит?

— Можно долго рассуждать на данную тему, но это все разговоры ни о чем. Потому что решать будем не столько мы, сколько ситуация с коронавирусной инфекцией. И, судя по тому, как она развивается, шансов на проведение чемпионата мира очень мало. Спортсменам готовиться к чемпионату трудно: пока никто не катается, и когда начнут кататься, никто не знает.

Чемпионат мира должен был пройти с 18 по 22 марта. ISU также сообщил, что сроки турнира могут перенести, но он в любом случае состоится не раньше октября 2020 года.