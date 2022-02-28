Туктамышева рассказала, готовится ли она к чемпионату мира-2022

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос в Instagram о том, готовится ли она к чемпионату мира-2022.

«Ох, ребята, сложный вопрос. Я, честно, не знаю, что ответить. Но в плане тренировок и подготовки — да, они идут. Готовлюсь к Кубку Первого канала из ближайшего», — написала Туктамышева.

Сторис Елизавету Туктамышевой. Фото Instagram

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 6 по 7 марта. Изначально турнир должен был состояться в Сочи, однако его перенесли.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта.