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Сегодня, 10:09

Туктамышева рассказала, готовится ли она к чемпионату мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Елизавету Туктамышева.
Фото Instagram
Сторис Елизавету Туктамышевой.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос в Instagram о том, готовится ли она к чемпионату мира-2022.

«Ох, ребята, сложный вопрос. Я, честно, не знаю, что ответить. Но в плане тренировок и подготовки — да, они идут. Готовлюсь к Кубку Первого канала из ближайшего», — написала Туктамышева.

Сторис Елизавету Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизавету Туктамышевой.
Фото Instagram

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 6 по 7 марта. Изначально турнир должен был состояться в Сочи, однако его перенесли.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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