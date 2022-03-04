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Сегодня, 16:56

Коган заявил, что шансы российских фигуристов на участие в юниорском чемпионате мира крайне малы

Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о шансах россиян на участие в чемпионате мира среди юниоров.

«Честно, я тоже бы очень хотел участия российских фигуристов в юниорском чемпионате мира, но вопросы надо задавать Международному союзу конькобежцев (ISU). Пока, как видите, никакого нового заявления не появилось. Мы боремся за то, чтобы они могли поехать, но шансов крайне мало», — приводит слова Когана ТАСС.

Сегодня, 4 марта, стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2022 перенесен из Софии в Таллин и пройдет с 13 по 17 апреля.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/13966789
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