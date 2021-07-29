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Судья из Грузии Чигогидзе отстранена на год за предвзятость в оценках на ЧМ-2021 в Стокгольме

22:09
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Международный союз конькобежцев (ISU) на год отстранил судью из Грузии Саломе Чигогидзе за предвзятость в выставлении оценок на ЧМ-2021 года по фигурному катанию в Стокгольме.

Чигогидзе, предположительно, необоснованно завышала оценки фигуристу из Грузии Морису Квителашвили. В ISU считают, что ее действия связаны с предвзятостью по национальному признаку.

Отметим, на ЧМ-2021 Квителашвили занял 14-е место в одиночном катании

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/26008-case-2021-03-isu-vs-chigogidze/file

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Виктория Кравченко все материалы автора

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