Роднина: «Меня не интересует этот чемпионат мира. Женское одиночное катание для нас всегда был последний вид»

Ирина Роднина заявила, что ее не интересует чемпионат мира по фигурному катанию в этом году

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье. По сумме двух программ спортсменка получила 236,09 балла.

«Меня вообще не интересует этот чемпионат мира. У нас в фигурном катании четыре вида. Меня женское одиночное фигурное катание не интересует. Больше волнует, что американцы выиграли первое место в парном катании. Я интересуюсь парным катанием. А женское катание меня мало интересует.

Даже когда я каталась, это был для нас всегда самый последний вид. Ну и что, что Каори выиграла без четверных прыжков. Они что-то нарушили? Я спокойно к этому отношусь. Одиночное катание, особенно женское, это не прыжки в четыре оборота. Я ее поздравляю, но радуюсь только за российских спортсменок. Радости у меня нет", — сказала Роднина «СЭ».

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лью — 211,19. Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).