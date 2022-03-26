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Сегодня, 11:42

Тарасова назвала победу Сакамото на ЧМ по фигурному катанию ненастоящей

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье. По сумме двух программ спортсменка получила 236,09 балла.

«Они лучшие среди своих. И да, можно сказать, что это ненастоящая победа без наших девочек», — сказала Тарасова «СЭ».

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лью — 211,19. Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

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