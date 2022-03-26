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Сегодня, 10:25

Впервые с 2018 года чемпионат мира по фигурному катанию выиграла фигуристка не из России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье (Франция).

Спортсменка набрала 236,09 балла по сумме двух программ.

Впервые с 2018 года чемпионкой мира стала фигуристка не из России. В 2018 году золото взяла канадка Кэйтлин Осмонд. В 2019 году чемпионат мира выиграла Алина Загитова, а в 2021 — Анна Щербакова. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира-2022 в Монпелье из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Каори Сакамото
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Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию-2022
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