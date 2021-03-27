Тина Канделаки прокомментировала успех россиянок на чемпионате мира по фигурному катанию

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Россиянки заняли весь пьедестал почета.

«Сложно даже подобрать слова к тому, что только что стало данностью на чемпионате мира по фигурному катанию, — написала Канделаки в своем Telegram-канале 27 марта. — Во-первых, Саша Трусова (и к черту итоговый протокол) показала себя именно той — нового поколения — спортсменкой. Два неудачных (для себя!) проката и все равно бронза! Запас — неимоверный.

Во-вторых, блестящее выступление Лизы Туктамышевой. Она плакала, поняв, что у нее есть бронза, но получила более чем заслуженное серебро, поскольку Рика Кихира под давлением наших девочек просто сломалась.

Ну и в-третьих. В главных. В золотых. Аня Щербакова растопила лед шведской арены. Никакое падение ее сломать не могло и не сломало! Блестящее катание, хореография, берущая за душу, и закономерное золото!

Есть, все-таки, русский подиум! Браво каждой из наших девочек! Они сильнейшие. И никто с этим сегодня не поспорит».

Анна Щербакова завоевала золотую медаль. Серебро у Елизаветы Туктамышевой, бронза у Александры Трусовой.