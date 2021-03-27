Тренер и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз поздравил Анну Щербакову с победой на чемпионате мира.

«Золото Чемпионата Мира у Анны Щербаковой и нашей команды Тутберидзе! Сил и эмоций почти не осталось, мы счастливы! Мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы! Спасибо всем кто мысленно был с нами и верил в нашу победу! Вы придаете нам сил и уверенности! Впереди Олимпийский сезон и очень много работы!» — написал Даниил Глейхенгауз.