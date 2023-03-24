Тарасова высоко оценила выступление Сакамото на ЧМ: «Могла быть в призах даже при участии наших девочек»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о победе японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира.

«Следила за ее выступлением. Мне очень понравилось! Она могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает», — сказала Тарасова «СЭ».

Сакамото одержала победу на чемпионате мира-2023 в Японии. По итогам двух программ фигуристка набрала 224,61 балла.