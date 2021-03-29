Щербакова отметила, что она благодарна Тутберидзе за работу

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила за работу своего тренера Этери Тутберидзе.

«Это не тот случай, когда нужно проявлять свой характер с тренером, — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос об отношениях с тренером. — Нужно полностью довериться. Я очень благодарна за работу, которая со мной проводится. Понимаю, что эти люди точно знают, что делают, как надо готовиться».

На чемпионате мира-2021 Щербакова завоевала золотую медаль. Россиянки заняли весь пьедестал почета. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.