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Щербакова отметила, что она благодарна Тутберидзе за работу

22:32
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Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила за работу своего тренера Этери Тутберидзе.

«Это не тот случай, когда нужно проявлять свой характер с тренером, — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос об отношениях с тренером. —  Нужно полностью довериться. Я очень благодарна за работу, которая со мной проводится. Понимаю, что эти люди точно знают, что делают, как надо готовиться».

На чемпионате мира-2021 Щербакова завоевала золотую медаль. Россиянки заняли весь пьедестал почета. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

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