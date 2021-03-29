Анна Щербакова: «Это был самый необычный сезон»

Российская фигуристка Анна Щербакова считает текущий сезон самым необычным из-за отмены большинства международных соревнований.

«Наверное, это был самый необычный сезон, — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — Поскольку это был первое международное соревнование, то тяжело было сравнить себя с международными конкурентками, с девочками из других стран. Мы знаем, что девочки из России очень сильные, потому что внутри страны у нас огромная конкуренция. Из других стран тоже были сильные девочки: из Японии, из Америки. Тяжело было строить какие-то ожидания, не зная, кто в какой форме находится».

На чемпионате мира Щербакова завоевала золотую медаль. Россиянки заняли весь пьедестал почета. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.