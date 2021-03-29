Щербакова призналась, что ей не хватало гимна России во время церемонии награждения

Российская фигуристка Анна Щербакова отметила, что во время церемонии награждения на чемпионате мира в Стокгольме ей не хватало флага и гимна страны.

«Ты очень гордишься, когда стоишь на первой ступеньке пьедестала, и ты этого ждешь, когда поднимется флаг России, будет гимн играть, — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — И конечно, когда я стояла на пьедестале, мне этого не хватало. Но я думаю, что, несмотря на это, все и так понимают, откуда мы. То, что мы принесли столько побед, это о многом говорит».

На чемпионате мира-2021 Щербакова завоевала золотую медаль. Россиянки заняли весь пьедестал почета. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.