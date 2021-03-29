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Сборная России по фигурному катанию вылетела из Стокгольма

01:36
Сборная России по фигурному катанию. Фото Instagram
Сборная России по фигурному катанию. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала сторис в Instagram.

«Полетели домой», — подписала Туктамышева фото с другими членами сборной России.

Туктамышева на чемпионате мира в Стокгольме завоевала серебро, золото у Анны Щербаковой, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.

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