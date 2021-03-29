Сборная России по фигурному катанию вылетела из Стокгольма
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала сторис в Instagram.
«Полетели домой», — подписала Туктамышева фото с другими членами сборной России.
Туктамышева на чемпионате мира в Стокгольме завоевала серебро, золото у Анны Щербаковой, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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