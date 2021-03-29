Сборная России по фигурному катанию вылетела из Стокгольма

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала сторис в Instagram.

«Полетели домой», — подписала Туктамышева фото с другими членами сборной России.

Туктамышева на чемпионате мира в Стокгольме завоевала серебро, золото у Анны Щербаковой, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.