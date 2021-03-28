«Без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой». Фигуристка трогательно обратилась к тренерам

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева трогательно поблагодарила своего тренера Алексея Мишина и хореографа Татьяну Прокофьеву после чемпионата мира-2021. Чемпионка мира и Европы-2015 на соревнованиях в Стокгольме взяла серебро.

«В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот ЧМ состоялся — это большая радость для всех спортсменов. Спасибо, Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга!

И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала Туктамышева в Instagram.