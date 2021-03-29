Туктамышева надеется, что ее история станет примером для девушек в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы, серебряный призер ЧМ-2021 Елизавета Туктамышева в интервью журналистам после возвращения с чемпионата мира в шведском Стокгольме рассказала о своих впечатлениях от турнира и первых эмоциях.

— Как-то осознали, насколько это для вас важно — выиграть медаль на ЧМ?

— Пока еще не до конца осознала. Я, думаю, приеду в Питер, пройдет несколько дней, и я пойму, что я сделала. А сейчас, пока я на эмоциях, не могу ничего конкретного вам сказать.

— Из-за жесткого карантина чего не хватало все это время?

— Всего хватало, хорошо все организовали. Я не думала даже об этом.

— По чему скучали, пока были в Швеции?

— Естественно, по семье своей. Все очень просто.

— Может быть, для кого-то из девушек ваша история станет примером?

— Надеюсь, она будет для кого-то примером.

— Как оцените прием по прилету домой?

— Я очень счастлива! Очень круто видеть такую поддержка.

— Каково это было выступать без флага, без гимна? Сложно?

— Я концентрировалась на своем выступлении и старалась не думать об этом, — приводит слова Туктамышевой из аэропорта корреспондент «СЭ».

Туктамышева на чемпионате мира в Стокгольме завоевала серебро, золото у Анны Щербаковой, замкнула тройку призеров Александра Трусова. Также Россия выиграла золото в танцах впервые за 12 лет.