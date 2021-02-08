Российские фигуристы выступят на чемпионате мира с подкорректированной эмблемой национальной федерации

Президент ФФККР Александр Горшков рассказал, что российские спортсмены выступят на чемпионате мира в Стокгольме с подкорректированной эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России.

«Сегодня мы получили из Международного союза конькобежцев согласованный вариант нашего предложения по эмблеме команды на предстоящий чемпионат мира. Наша эмблема будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды. Это подкорректированный логотип нашей федерации, в котором убрано письменное название — ФФККР на русском и английском языках, они будут заменены на аббревиатуру на английском языке», — сообщил Горшков ТАСС.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.