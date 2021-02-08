Гагарина и Сельмерлев исполнят официальную песню ЧМ-2021 по фигурному катанию
12:24
Российская певица Полина Гагарина и швед Монс Сельмерлев исполнят официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года, сообщает Telegram-канал «РИА Новости».
Композиция под названием «Circles and Squares» будет представлена 19 февраля.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).
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