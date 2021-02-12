Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал выбор фрагмента концерта №1 Петра Чайковского в качестве замены национальному гимну на чемпионате мира-2021.

Ранее в интервью РИА Новости об этом решении рассказал президент ФФККР Александр Горшков.

«Не далее, как вчера мне позвонил президент федерации Александр Горшков и высказал предложение, — сказал Мишин «СЭ». — Я лично и весь коллектив нашей группы поддержали решение федерации. Мне кажется, что выбор первого концерта очень удачен. Он объединяет в себе величие гимна, апофеоз победы и силу русской души. Выскажу шутливое предположение, что Петр Ильич, создавая свое гениальное произведение, предвосхитил ситуацию, в которой отечественный спорт сейчас оказался».

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до декабря 2022 года имеют право выступать на ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе без использования гимна, флага и герба своей страны.

Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

(Константин Колмаков)