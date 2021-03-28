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Россия доминирует на ЧМ. Трусова, Щербакова — кто поедет на Олимпиаду? Live «СЭ»

15:30
26 марта. Стокгольм. Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Фото Reuters
26 марта. Стокгольм. Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Фото Reuters

В воскресенье, в 20:00 по московскому времени на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» мы проведем эфир, посвященный итогам чемпионата мира по фигурному катанию. Сборная России на нем выиграла медальный зачет, завоевав 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.

Подводить итоги и жарко спорить о выводах вместе с вами будут четыре автора «СЭ» — Анастасия Плетнева, Анастасия Рацкевич, Рустам Имамов и Дмитрий Кузнецов.

Мы обсудим:
— За счёт чего был достигнут успешный для сборной России результат?
— Означает ли победа начало новой эпохи доминирования России в фигурном катании или через год все будет по-другому?
— Как оценивать судейство на турнире?
— Продолжение чемпионата мира через 2 недели — чего ждем от командника в Японии?

Подключайтесь, задавайте свои вопросы в чате и комментариях к этой заметке!

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