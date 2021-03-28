Щербакова рассказала, что поменяла чемпионскую программу во время проката

Российская фигуристка Анна Щербакова в разговоре с журналистами по окончании чемпионата мира объяснила, почему не стала прыгать второй четверной в произвольной программе. Щербакова в итоге выиграла соревнования с отрывом 13 баллов от Елизаветы Туктамышевой.

— Это не было известно заранее, все менялось. На тренировках пробовала вариант с разными квадами — лутцем и флипом. Перед произвольной программой подошла к тренерам с предложением откатать с двумя флипами, убрав лутц.

По ощущениям понимала, что так будет лучше. Они, посмотрев на тренировку, согласились со мной. И планировался вариант с двумя четверными флипами.

А во время выступления был мой экспромт. В тот момент поняла, что сейчас так будет лучше. Заранее я проговаривала себе вариант, что, если падаю с первого, то иду на второй, но во время проката поняла, что правильнее и надежнее будет выступить с тройным вместо четверного.

— Это понимание возникло после ошибок соперниц?

— Если говорить про два разных четверных, даже падение с них отнимает меньше баллов. Здесь математический вопрос. Когда два флипа стоят в прокате, то при падении с обоих я теряю каскад. Стоимость уходит в минус. Решила больше не прыгать квады, чем падать с двух флипов.

По итогам короткой и произвольной программ Щербакова набрала 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46). На третьей позиции Александра Трусова (217,20).

(Дмитрий Кузнецов)