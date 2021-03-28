Навка поблагодарила правительство за помощь российским фигуристам

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась по поводу того, что правительство позволило российским фигуристами тренировать в период пандемии коронавируса.

На чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы.

«Это огромное счастье, что чемпионат мира прошел. Был локдаун, и практически никто в мире, кроме наших ребят, не тренировался. Спасибо нашему правительству, нашей системе здравоохранения, спасибо государственной системе, что приняли решение не закрываться и дали возможность нашим спортсменам тренироваться. Мы единственные, кто в максимальном объеме проводил соревнования», — цитирует Навку «РИА Новости».