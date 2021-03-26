Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров прокомментировал результаты ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме. Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли с результатом 88,15 балла.

«Виктория и Никита — молодцы! Супер, браво! Откатались легко. Они одна из самых красивых пар на данный момент. Плюс ребята блестяще исполнили свой короткий танец. Непринужденно и без каких-то ошибок. Заняли первое место, с чем я и поздравляю ребят, Александра Жулина и всю их команду», — сказала Костомаров «СЭ».

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05). Тройку замкнула еще одна пара из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (85,15). Еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин показали пятый результат (83,02), а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — десятый (75,58).

Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.

(Владислав Флегонтов)