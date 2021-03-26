Победный прокат Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ. Видео

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате мира в Стокгольме. Результат дуэта — 88,15 балла.

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05). Тройку замкнула еще одна пара из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (85,15)

Еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин показали пятый результат (83,02), а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — десятый (75,58).

Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.