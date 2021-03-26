Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате мира в Стокгольме. Результат дуэта — 88,15 балла.

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05). Тройку замкнула еще одна пара из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (85,15).

Еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин показали пятый результат (83,02), а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — десятый (75,58).

Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,15

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86,05

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 85,15

4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 83,37

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,02

6. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 81,04...

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 75,58