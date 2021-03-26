Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате мира в Стокгольме. Результат дуэта — 88,15 балла.
Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05). Тройку замкнула еще одна пара из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (85,15).
Еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин показали пятый результат (83,02), а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — десятый (75,58).
Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 19:00 мск.
Стокгольм (Швеция)
Чемпионат мира
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,15
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86,05
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 85,15
4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 83,37
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,02
6. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 81,04...
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 75,58
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