Роднина считает, что российские спортивные пары имеют полный набор к Олимпиаде в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о результатах российских спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

«Такой радостный для нас момент. Учитывая большие традиции парного катания в нашей стране, начиная с 1964 года прошлого столетия мы регулярно выигрывали чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Первый звоночек был на Играх в Ванкувере в 2010 году, когда на пьедестале россиян в парном катании не оказалось. Сейчас, если смотреть с перспективой на следующий олимпийский год, у нас есть две совершенно замечательные молодые пары, которые только в начале своего пути, и опытные Тарасова и Морозов - в этом плане мы получили полный набор на Игры в парном катании, и это здорово», - цитирует ТАСС Роднину.

Российские пары обеспечили России три квоты на Олимпийских играх 2022 года.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли первое за восемь лет для России золото чемпионата мира. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Бронза у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (217,63). Еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла четвертое место (212,76).