Роднина считает, что российские спортивные пары имеют полный набор к Олимпиаде в Пекине
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о результатах российских спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.
«Такой радостный для нас момент. Учитывая большие традиции парного катания в нашей стране, начиная с 1964 года прошлого столетия мы регулярно выигрывали чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Первый звоночек был на Играх в Ванкувере в 2010 году, когда на пьедестале россиян в парном катании не оказалось. Сейчас, если смотреть с перспективой на следующий олимпийский год, у нас есть две совершенно замечательные молодые пары, которые только в начале своего пути, и опытные Тарасова и Морозов - в этом плане мы получили полный набор на Игры в парном катании, и это здорово», - цитирует ТАСС Роднину.
Российские пары обеспечили России три квоты на Олимпийских играх 2022 года.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли первое за восемь лет для России золото чемпионата мира. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Бронза у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (217,63). Еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла четвертое место (212,76).
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