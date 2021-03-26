Москвина рассказала о произвольной программе Мишиной и Галлямова под «We are the Champions»

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как приняла решение поставить программу Анастасии Мишиной и Александру Галлямову под «We are the Champions».

«Я точно так же, как и все, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!» Вот и взяла музыку Queen, только без слов.

А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить, — в ней не ощущается настоящего подъёма, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше — вернула вокал.

Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упреков что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца», - приводит слова Москвиной RT.

Дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото в Стокгольме. Они набрали 227,59 очков по итогам короткой и произвольной программ.