Российский хореограф Илья Авербух отреагировал на золото дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Швеции.

«Хочу поздравить наших ребят и нашу страну с первым золотом на чемпионате мира! Я говорил еще давно, что федерация поступила очень мудро, продолжив соревновательную практику. Наша команда очень убедительно выглядит на этом чемпионате. Мишина и Галлямов выиграли вчера абсолютно по делу. Во время сезона они усложняли свой контент — эта программа была максимальной сложности. Это победа с отливом на будущее — они теперь не темные лошадки, им нужно поднимать некоторые функциональные вещи. Так что, работы предстоит еще много», — сказал Авербух «СЭ».

Напомним, что россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми.

(Данил Алешин)