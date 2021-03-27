Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировал «СЭ» результаты произвольной программы женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Наши девушки — это очень серьезная заявка. Но на любое действие есть противодействие. Понятное дело, что этот сезон особый, со многими спортсменами мы не виделись практически два года, поэтому было очень сложно. На сегодняшний день это тот ориентир, к которому мы будем стремиться на Олимпийских играх. В каком составе будет наша команда — еще рано говорить, но то, что мы будем тремя женщинами выступать в этом виде, это уже точно, так же, как и в парном катании», — сказала Роднина «СЭ».

Ирина Роднина выразила надежду на то, что этот ориентир даст и направление работы. Она боится заранее делать какие-то предположения, но знает одно, что, поднявшись на пьедестал никому оттуда сходить не хочется.

«Это не только колоссальное достижение наших спортсменок, но тренеров, команды, которые их ведут. Здесь нужно отдать должное тренерскому штабу, который тоже очень разный: и Алексей Николаевич Мишин, который недавно отметил свое 80-летие и такое верное служение спорту, скольких он поднял спортсменов на пьедестал, и Тутберидзе, которая последнее десятилетие очень серьезные заявки и результаты показывает, и Женя Плющенко. По себе могу сказать, что отойти от амплуа успешного спортсмена сложно, а тренер — это новая профессия, к которой не бывает автоматического перехода. Он ее очень мужественно осваивает и идет своим путем. И нужно, конечно, поддержать Федерацию, потому что та атмосфера, которая есть в команде, в очень многом зависит от Федерации. Гимн, конечно, никакая другая мелодия не заменит, но самый лучший гимн — победы наших спортсменов. Победами надо доказывать, что нас ничто не может сломить», — добавила Роднина.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Екатерина Звенигородская)