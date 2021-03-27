«Нынешнее поколение не дотягивает до Загитовой». Пользователи недовольны уровнем российских фигуристок

Пользователи «СЭ» остались недовольны выступлением российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), несмотря на то, что Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли подиум.

По их мнению, спортсменки не дотягивают до уровня олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приостановила карьеру в фигурном катании.

Justlittlebig: «Судя по результатам нынешнего ЧМ, это новое поколение не дотягивает до Загитовой. Даже со своими квадами, которые они постоянно валят, не могут перебить баллы идеального проката Загитовой на ЧМ2019. Чемпионство у Щербаковой есть, но никто ее чемпионский прокат пересматривать не будет, потому что там не на что смотреть, одни ошибки, ощущения чемпионства вообще нету. Кстати, серебряный и бронзовый медалисты у женщин на ЧМ 2019 не были бы даже в 5-ке, а Щербакова не победила бы. Вот вам и новое поколение, которое рискует запомниться одними ошибочными прокатами».

Марио Супермарио: «Алина — самая яркая личность за всю историю ФК. В ней всё сошлось. Талант, харизма, внешность, моральные качества. Потому её выступления пересматриваешь до сих пор. А вот с последнего ЧМ пересмотрю только Лизу».

Слава мухоморам! : «С падениями все три, что есть не айс».