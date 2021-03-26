«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Бойкова обратилась к Москвиной

Российская фигуристка Александра Бойкова после завоевания бронзовой медали чемпионата мира-2021 поздравила своего тренера Тамару Москвину с золотыми медалями. После объявления оценок она сказала в кисс-энд-крае: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Обе пары тренируются у Москвиной.

Напомним, что Мишина и Галлямов перешли к Москвиной год назад.