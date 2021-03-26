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«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Бойкова обратилась к Москвиной

02:41
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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Российская фигуристка Александра Бойкова после завоевания бронзовой медали чемпионата мира-2021 поздравила своего тренера Тамару Москвину с золотыми медалями. После объявления оценок она сказала в кисс-энд-крае: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Обе пары тренируются у Москвиной.

Напомним, что Мишина и Галлямов перешли к Москвиной год назад.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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