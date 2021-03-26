Мишина и Галлямов прокомментировали победу на ЧМ в соревнованиях спортивных пар

Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов 25 марта на пресс-конференции прокомментировали свою победу на чемпионате мира.

«Мы счастливы, после короткой программы все сделали хорошо, просто готовились к произвольной. Для нас было неожиданностью, большим сюрпризом. Мы пока не осознаем, что стали чемпионами мира, может это понимание придет чуть позже», — заявил Мишина.

«Не успел осознать, что происходит, только спустя некоторое время ты начинаешь понимать, что к чему. Это действительно очень приятно. Это была просто хорошая работа, и этот труд дал о себе знать», — сказал Галлямов.

В произвольной программе россияне набрали 151,80 балла, что в сумме составило 227,59 балла. Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь/Хань Цун (225,71), третьими еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).