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Сегодня, 12:00

Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Валиева — вне пятерки лучших

Российская фигуристка Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев обновил мировой рейтинг после окончания последнего крупного турнира сезона — чемпионата мира во Франции. Среди женщин продолжает лидировать олимпийская чемпионка Анна Щербакова, вторая — Александра Трусова.

Японка Каори Сакамото, победившая на соревнованиях в Монпелье, третья. Замыкает пятерку сильнейших Елизавета Туктамышева, Камила Валиева — только седьмая. Если российских спортсменов допустят до участия в международных стартах, в короткой программе олимпийская чемпионка в команде может не попасть в сильнейшую разминку.

В парном катании лидируют Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов занимают вторую строчку, а Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — третью. В танцах только Виктория Синицина/Никита Кацалапов имеют высокий рейтинг — они третьи. Российских одиночников в первой десятке нет.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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