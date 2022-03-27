Международный союз конькобежцев обновил мировой рейтинг после окончания последнего крупного турнира сезона — чемпионата мира во Франции. Среди женщин продолжает лидировать олимпийская чемпионка Анна Щербакова, вторая — Александра Трусова.

Японка Каори Сакамото, победившая на соревнованиях в Монпелье, третья. Замыкает пятерку сильнейших Елизавета Туктамышева, Камила Валиева — только седьмая. Если российских спортсменов допустят до участия в международных стартах, в короткой программе олимпийская чемпионка в команде может не попасть в сильнейшую разминку.

В парном катании лидируют Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов занимают вторую строчку, а Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — третью. В танцах только Виктория Синицина/Никита Кацалапов имеют высокий рейтинг — они третьи. Российских одиночников в первой десятке нет.