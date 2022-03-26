Шома Уно поблагодарил тренеров за поддержку после победы на чемпионате мира

Японский фигурист Шома Уно поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в Монпелье.

«Я не очень хорош в стремлении к рекордам или победам в соревнованиях, но я ненавижу проигрывать. Хочу победить и убедиться, что все мои болельщики рады. В последние несколько сезонов даже не показывал хороших результатов. Но были все эти люди, которые меня поддерживали, особенно мой тренер.

Я был вне себя от радости сегодня, но слез не было. Победа не является главной целью — это что-то вроде роста на будущее», — приводит слова Уно журналист Джеки Вонг в Twitter.

Уно впервые в карьере выиграл золото чемпионата мира.

Вторым стал еще один японец Юма Кагияма (297,60). Замкнул тройку Винсент Чжоу (277,38).