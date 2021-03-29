Никита Кацалапов: «Следующий сезон будет самым важным в нашей жизни»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, рассказали о своих планах.

«Конечно, у нас нет планов разбежаться. Мы идем до конца вместе», — сказала Синицина в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«У нас только все началось, — сказал Кацалапов. — Следующий сезон, возможно, самый важный в нашей жизни. Мы хотим поехать на Олимпийские игры. Планы после завершения карьеры? Профессиональный спорт, возможно, закончится, но фигурное катание надолго останется с нами. Мы будем продолжать кататься. Я бы хотел попробовать программу поставить, потренировать. Вдруг получиться».

Синицина и Кацалапов завоевали золотую медаль на ЧМ-2021. В тройку лучших также попали Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).