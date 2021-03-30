Молодая пара из Санкт- Петербурга сделала большую олимпийскую заявку.

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли России золото чемпионата мира в Стокгольме, выиграв соревнования пар. Дебютанты мировых первенств показали лучший результат в произвольной программе (151,80) и обогнали коллег по сборной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также двукратных чемпионов Суй Вэнцзин и Хань Цуна из Китая.

Итоги соревнований пар на ЧМ-2021:

Пара Страна КП ПП Сумма 1. Анастасия Мишина/ Александр Галлямов Россия 75,79 (3) 151,80 (1) 227,59 2. Суй Вэнцзин/Хань Цун Китай 77,62 (2) 148,09 (2) 225,71 3. Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский Россия 80,16 (1) 137,47 (4) 217,63 4. Евгения Тарасова/ Владимир Морозов Россия 71,46 (4) 141,30 (3) 212,76 5. Пэн Чэн/Цзинь Ян Китай 71,32 (5) 129,86 (6) 201,18 6. Кирстен Мур-Тауэрс/ Майкл Маринаро Канада 63,45 (10) 131,84 (5) 195,29

Мишина и Галлямов завоевали первое за восемь лет российское парное золото. Всего в XXI веке на высшую ступень пьедестала поднимались две наши пары. Олимпийские чемпионы Турина Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин первенствовали в Дортмунде-2004 и Москве-2005, а золотые медалисты Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков праздновали успех в Лондоне-2013. Кроме них после распада СССР первыми становились пары Евгения Шишкова/Вадим Наумов, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе (дважды) и Мария Петрова/Алексей Тихонов. Любопытно, что добавить к золоту еще одну награду у нашей сборной до нынешнего турнира получалось лишь в 2005 году, когда бронза досталась Петровой и Тихонову.

Российские чемпионы мира в парном катании:

Год Город Пара Российские призеры 1994 Тиба Евгения Шишкова/ Вадим Наумов - 1998 Миннеанаполис Елена Бережная/ Антон Сихарулидзе - 1999 Хельсинки Елена Бережная/ Антон Сихарулидзе - 2000 Ницца Мария Петрова/ Алексей Тихонов - 2004 Дортмунд Татьяна Тотьмянина/ Максим Маринин - 2005 Москва Татьяна Тотьмянина/ Максим Маринин Мария Петрова/Алексей Тихонов (бронза) 2013 Лондон Татьяна Волосожар/ Максим Траньков - 2021 Стокгольм Анастасия Мишина/ Александр Галлямов Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (бронза)

Но главным и по-настоящему историческим успех Мишиной и Галлямова делает следующий факт: ни разу за последние 35 лет чемпионат мира в парном катании не покорялся дебютантам. В 1986 году идеальный старт удался будущим двукратным чемпионам Олимпиады Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову. До них золотые награды первых турниров брали восемь пар, причем великие Хелен Энгельманн и Ирина Роднина начинали с побед с двумя разными партнерами.

Пары, выигравшие золото на первом для себя чемпионате мира: