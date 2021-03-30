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Мишина и Галлямов — лучшие дебютанты за 35 лет

00:25
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Молодая пара из Санкт-Петербурга сделала большую олимпийскую заявку.

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли России золото чемпионата мира в Стокгольме, выиграв соревнования пар. Дебютанты мировых первенств показали лучший результат в произвольной программе (151,80) и обогнали коллег по сборной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также двукратных чемпионов Суй Вэнцзин и Хань Цуна из Китая.

Итоги соревнований пар на ЧМ-2021:

Пара

Страна

КП

ПП

Сумма

1. Анастасия Мишина/

Александр Галлямов

Россия

75,79 (3)

151,80 (1)

227,59

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун

Китай

77,62 (2)

148,09 (2)

225,71

3. Александра Бойкова/

Дмитрий Козловский

Россия

80,16 (1)

137,47 (4)

217,63

4. Евгения Тарасова/

Владимир Морозов

Россия

71,46 (4)

141,30 (3)

212,76

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян

Китай

71,32 (5)

129,86 (6)

201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс/

Майкл Маринаро

Канада

63,45 (10)

131,84 (5)

195,29

Мишина и Галлямов завоевали первое за восемь лет российское парное золото. Всего в XXI веке на высшую ступень пьедестала поднимались две наши пары. Олимпийские чемпионы Турина Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин первенствовали в Дортмунде-2004 и Москве-2005, а золотые медалисты Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков праздновали успех в Лондоне-2013. Кроме них после распада СССР первыми становились пары Евгения Шишкова/Вадим Наумов, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе (дважды) и Мария Петрова/Алексей Тихонов. Любопытно, что добавить к золоту еще одну награду у нашей сборной до нынешнего турнира получалось лишь в 2005 году, когда бронза досталась Петровой и Тихонову.

Российские чемпионы мира в парном катании:

Год

Город

Пара

Российские призеры

1994

Тиба

Евгения Шишкова/

Вадим Наумов

-

1998

Миннеанаполис

Елена Бережная/

Антон Сихарулидзе

-

1999

Хельсинки

Елена Бережная/

Антон Сихарулидзе

-

2000

Ницца

Мария Петрова/

Алексей Тихонов

-

2004

Дортмунд

Татьяна Тотьмянина/

Максим Маринин

-

2005

Москва

Татьяна Тотьмянина/

Максим Маринин

Мария Петрова/Алексей Тихонов (бронза)

2013

Лондон

Татьяна Волосожар/

Максим Траньков

-

2021

Стокгольм

Анастасия Мишина/

Александр Галлямов

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (бронза)

Но главным и по-настоящему историческим успех Мишиной и Галлямова делает следующий факт: ни разу за последние 35 лет чемпионат мира в парном катании не покорялся дебютантам. В 1986 году идеальный старт удался будущим двукратным чемпионам Олимпиады Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову. До них золотые награды первых турниров брали восемь пар, причем великие Хелен Энгельманн и Ирина Роднина начинали с побед с двумя разными партнерами.

Пары, выигравшие золото на первом для себя чемпионате мира:

Год

Город

Пара

Страна

1908

Санкт-Петербург

Анна Хюблер/Генрих Бургер

Германия

1913

Стокгольм

Хелен Энгельманн/Карл Мейстрик

Австрия

1922

Давос

Хелен Энгельманн/Альфред Бергер

Австрия

1925

Вена

Херма Сабо/Людвиг Вреде

Австрия

1951

Милан

Риа Баран/Питер Фальк

ФРГ

1969

Колорадо-Спрингс

Ирина Роднина/Алексей Уланов

СССР

1973

Братислава

Ирина Роднина/

Александр Зайцев

СССР

1983

Хельсинки

Елена Валова/Олег Васильев

СССР

1986

Женева

Екатерина Гордеева/

Сергей Гриньков

СССР

2021

Стокгольм

Анастасия Мишина/

Александр Галлямов

Россия

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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