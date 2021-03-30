Мишина и Галлямов — лучшие дебютанты за 35 лет
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов принесли России золото чемпионата мира в Стокгольме, выиграв соревнования пар. Дебютанты мировых первенств показали лучший результат в произвольной программе (151,80) и обогнали коллег по сборной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также двукратных чемпионов Суй Вэнцзин и Хань Цуна из Китая.
Итоги соревнований пар на ЧМ-2021:
|
Пара
|
Страна
|
КП
|
ПП
|
Сумма
|
1. Анастасия Мишина/
|
|
|
|
|
Александр Галлямов
|
Россия
|
75,79 (3)
|
151,80 (1)
|
227,59
|
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун
|
Китай
|
77,62 (2)
|
148,09 (2)
|
225,71
|
3. Александра Бойкова/
|
|
|
|
|
Дмитрий Козловский
|
Россия
|
80,16 (1)
|
137,47 (4)
|
217,63
|
4. Евгения Тарасова/
|
|
|
|
|
Владимир Морозов
|
Россия
|
71,46 (4)
|
141,30 (3)
|
212,76
|
5. Пэн Чэн/Цзинь Ян
|
Китай
|
71,32 (5)
|
129,86 (6)
|
201,18
|
6. Кирстен Мур-Тауэрс/
|
|
|
|
|
Майкл Маринаро
|
Канада
|
63,45 (10)
|
131,84 (5)
|
195,29
Мишина и Галлямов завоевали первое за восемь лет российское парное золото. Всего в XXI веке на высшую ступень пьедестала поднимались две наши пары. Олимпийские чемпионы Турина Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин первенствовали в Дортмунде-2004 и Москве-2005, а золотые медалисты Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков праздновали успех в Лондоне-2013. Кроме них после распада СССР первыми становились пары Евгения Шишкова/Вадим Наумов, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе (дважды) и Мария Петрова/Алексей Тихонов. Любопытно, что добавить к золоту еще одну награду у нашей сборной до нынешнего турнира получалось лишь в 2005 году, когда бронза досталась Петровой и Тихонову.
Российские чемпионы мира в парном катании:
|
Год
|
Город
|
Пара
|
Российские призеры
|
1994
|
Тиба
|
Евгения Шишкова/
|
|
Вадим Наумов
|
-
|
|
|
1998
|
Миннеанаполис
|
Елена Бережная/
|
|
Антон Сихарулидзе
|
-
|
|
|
1999
|
Хельсинки
|
Елена Бережная/
|
|
Антон Сихарулидзе
|
-
|
|
|
2000
|
Ницца
|
Мария Петрова/
|
|
Алексей Тихонов
|
-
|
|
|
2004
|
Дортмунд
|
Татьяна Тотьмянина/
|
|
Максим Маринин
|
-
|
|
|
2005
|
Москва
|
Татьяна Тотьмянина/
|
|
Максим Маринин
|
Мария Петрова/Алексей Тихонов (бронза)
|
|
|
2013
|
Лондон
|
Татьяна Волосожар/
|
|
Максим Траньков
|
-
|
|
|
2021
|
Стокгольм
|
Анастасия Мишина/
|
|
Александр Галлямов
|
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (бронза)
|
|
Но главным и по-настоящему историческим успех Мишиной и Галлямова делает следующий факт: ни разу за последние 35 лет чемпионат мира в парном катании не покорялся дебютантам. В 1986 году идеальный старт удался будущим двукратным чемпионам Олимпиады Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову. До них золотые награды первых турниров брали восемь пар, причем великие Хелен Энгельманн и Ирина Роднина начинали с побед с двумя разными партнерами.
Пары, выигравшие золото на первом для себя чемпионате мира:
|
Год
|
Город
|
Пара
|
Страна
|
1908
|
Санкт-Петербург
|
Анна Хюблер/Генрих Бургер
|
Германия
|
1913
|
Стокгольм
|
Хелен Энгельманн/Карл Мейстрик
|
Австрия
|
1922
|
Давос
|
Хелен Энгельманн/Альфред Бергер
|
Австрия
|
1925
|
Вена
|
Херма Сабо/Людвиг Вреде
|
Австрия
|
1951
|
Милан
|
Риа Баран/Питер Фальк
|
ФРГ
|
1969
|
Колорадо-Спрингс
|
Ирина Роднина/Алексей Уланов
|
СССР
|
1973
|
Братислава
|
Ирина Роднина/
|
|
Александр Зайцев
|
СССР
|
|
|
1983
|
Хельсинки
|
Елена Валова/Олег Васильев
|
СССР
|
1986
|
Женева
|
Екатерина Гордеева/
|
|
Сергей Гриньков
|
СССР
|
|
|
2021
|
Стокгольм
|
Анастасия Мишина/
|
|
Александр Галлямов
|
Россия
|
|
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