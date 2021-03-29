Российский тренер Александр Жулин рассказал, как ему удалось добиться успеха с танцевальной парой Виктория Синицина/Никита Кацалапов на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«Секретов особых нет, — сказал Жулин в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — Они сами хотели кататься вместе после 2014 года, как я понимаю. Не все сразу получалось. Через тернии шли к звездам. Шли-шли, и вот с прошлого года пошли золотые медали. Сначала чемпионат Европы, а потом и чемпионат мира. С чем я их и поздравляю. Пара замечательная, мне с ними очень комфортно работать. Выполняют все, что я говорю — чего еще желать».

Синицина и Кацалапов завоевали золотую медаль. В тройку лучших также попали Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).