Синицина: «Никто не представляет сколько сил, эмоций и энергии Никита вкладывает в фигурное катание»

Российская фигуристка Виктория Синицина признался, что до сих пор не отошла от эмоций, которые пережила во время чемпионата мира в Швеции. Виктория Синицина в паре с Никитой Кацалаповым стали чемпионами в спортивных танцах.

«До сих пор я получаю огромное количество прекрасных и добрых слов! Спасибо огромное. Но самое главное! Я хочу поблагодарить весь наш тренерский состав. Хочется всех обнять. И самая главная моя поддержка, опора и самый лучший, самый сильный человек. Никита Кацалапов. Никто даже не представляет сколько сил, эмоций и энергии Никита вкладывает в фигурное катание, в меня и всех людей вокруг», — написала Синицина в Instagram.

Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. В активе российской команды шесть медалей: три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).