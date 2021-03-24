Мишин отреагировал на выступление Туктамышевой в короткой программе на ЧМ

Российский тренер Алексей Мишин отказался отвечать на вопросы журналистов после короткой программы женщин на чемпионате мира в Стокгольме.

«Поздравления принимаю, говорить не хочу», — сказал Мишин.

Подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева чисто откатала программу и набрала 78,86 балла. Она занимает после короткой программы третье место, уступая соотечественнице Анне Щербаковой (81,00) и японке Рике Кихире (79,08).

(Константин Колмаков)