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Мишин отреагировал на выступление Туктамышевой в короткой программе на ЧМ

18:24
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Российский тренер Алексей Мишин отказался отвечать на вопросы журналистов после короткой программы женщин на чемпионате мира в Стокгольме.

«Поздравления принимаю, говорить не хочу», — сказал Мишин.

Подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева чисто откатала программу и набрала 78,86 балла. Она занимает после короткой программы третье место, уступая соотечественнице Анне Щербаковой (81,00) и японке Рике Кихире (79,08).
(Константин Колмаков)

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