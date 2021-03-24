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Канделаки восхитилась короткой программой Туктамышевой на ЧМ

18:18
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Прокат Лизы Туктамышевой аж в пятой из семи разминок короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию — это кусочек космоса до того, как ракета нашего женского одиночного катания набрала максимальную высоту.

Блестящая техника (насколько могу судить я и насколько, в итоге, рассудили судьи). Кихира обошла Туктамышеву на самую малость — тут надо быть совсем экспертом, чтобы понять, как так вышло. Но произвольная рассудит всех», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

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