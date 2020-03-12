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Медведева отреагировала на отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса. И посоветовала мыть руки

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Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Двукратная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram новое фото. 20-летняя россиянка рассьтроена в связи с отменой чемпионата мира по фигурному катанию из-за угрозы распространения коронавируса.

Турнир должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

«Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! Wash a your hands», — подписала фото Медведева.

Чемпионат мира по фигурному катанию

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