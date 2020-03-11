ISU сделал заявление об отмене ЧМ-2020 по фигурному катанию. Турнир может быть перенесен на осень

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление об отмене чемпионате мира по фигурному катанию из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

«В связи с неопределенностью, связанной с распространением вируса COVID-19, Союз конькобежцев Канады и Международный союз конькобежцев (ISU) сообщили сегодня правительству Квебека о решении отменить Чемпионат мира по фигурному катанию-2020. Турнир планировалось провести с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале.

ISU и Skate Canada внимательно следили распространением вируса и полностью уважают тяжелое решение, принятое сегодня. Как и власти, ISU и Skate Canada заботятся о здоровье и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей.

Таким образом, ISU не может провести чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в вышеуказанные запланированные сроки. ISU благодарит Skate Canada и всех партнеров, участвовавших в подготовке мероприятия, а также за их сотрудничество на критическом этапе мониторинга, предшествовавшем принятию этого решения.

Многие заинтересованные стороны были затронуты отменой чемпионата мира, ISU и Skate Canada будут напрямую общаться с каждой группой в ближайшие дни. Любой болельщик, купивший билеты непосредственно у официального поставщика билетов, в свое время получит подробную информацию о процессе возврата.

Учитывая нынешние неопределенные события, связанные с пандемией коронавируса, перенос и /или перенос вышеупомянутых чемпионатов в течение текущего сезона, даже если этот сезон будет продлен на несколько недель после его нормального окончания в начале апреля, не может быть разумно рассмотрен. В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение Чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в конце года, но в любом случае не ранее октября 2020 года. Прежде чем принять окончательное решение, ISU будет поддерживать тесный контакт с членами Skate Canada и ISU.

ISU сожалеет, что самое важное событие сезона по фигурному катанию не может быть проведено в соответствии с планом, но берет во внимание то, что безопасность и благополучие всех участников и сообщества имеют первостепенное значение. Надеемся, что члены ISU, фигуристы и болельщики поймут это решение», — говорится в заявлении.