Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что чемпионат мира по фигурному катанию не будет транслироваться 24 марта по Первому каналу.

«Скорее всего, фигурное катание будет транслироваться на сайте. В среду короткие программы, ничего нового в этом нет. Первый канал просчитывает рейтинги. Короткую программу пар будут смотреть меньше людей, чем футбол. Это понятно всем. Это абсолютно нормально», — сообщила Бестемьянова «СЭ».

Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу против сборной Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.

В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал.

(Артем Бухаев)