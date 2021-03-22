Бестемьянова считает, что трансляция футбола вместо ЧМ по фигурному катанию — это нормально
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что чемпионат мира по фигурному катанию не будет транслироваться 24 марта по Первому каналу.
«Скорее всего, фигурное катание будет транслироваться на сайте. В среду короткие программы, ничего нового в этом нет. Первый канал просчитывает рейтинги. Короткую программу пар будут смотреть меньше людей, чем футбол. Это понятно всем. Это абсолютно нормально», — сообщила Бестемьянова «СЭ».
Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу против сборной Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.
В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал.
(Артем Бухаев)
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