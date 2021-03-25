Коляда стал четвертым в короткой программе ЧМ, Ханю занял первое место

На чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции завершилась короткая программа среди мужчин.

Лучший результат показал японец Юдзуру Ханю (106,98), второе место занял его соотечественник Юма Кагияма, замкнул тройку лучших американец Натан Чен. Российский фигурист Михаил Коляда занял четвертое место, россиянин Евгений Семененко замкнул топ-10.

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106,98

2. Юма Кагияма (Япония) — 100,96

3. Натан Чен (США) — 98,85

4. Михаил Коляда (Россия) — 93,52

5. Киган Мессинг (Канада) — 93,51

6. Сома Уно (Япония) — 92,62...

...10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86