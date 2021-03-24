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Инна Гончаренко прокомментировала решение Трусовой не прыгать тройной аксель в короткой программе

21:22
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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала решение россиянки Александры Трусовой не прыгать тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира.

«Возможно, Трусова зря не пошла на тройной аксель, — цитирует Гончаренко RT. — Когда спортсмен подсознательно заряжен на сложный контент, а в последний момент облегчает его, нередко сыплются другие элементы.

Саша хорошо размялась, еще не видела оценок своих соперниц, то есть не нервничала, спокойный зал — по мне, стоило рискнуть. Когда ещё это делать, если не в последнем старте сезона? Не думаю, что стоит устраивать из этого трагедию, тем более что впереди произвольная программа, на которую Саше нужно просто собраться».

Трусова прыгнула двойной аксель вместо тройного, а также сорвала каскад прыжков. Россиянка заняла 12-е место по итогам короткой программы.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/845751-goncharenko-trusova-aksel

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