Буянова назвала божественным катание Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира

Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Очень болела за наших девчонок, естественно результат сам за себя говорит, — цитирует Буянову ТАСС 24 марта. — Аня показала безупречное, божественное катание — не к чему придраться, ни единой помарки, так катаются действительно великие спортсменки.

Просто преклоняюсь перед Лизой, эта девушка соревновалась с Аделиной Сотниковой. Мое сердце болеет за нее сильно — я знаю, сколько она прошла, как все это сложно, она прогрессирует, соревнуется достойно на высоком уровне».

Щербакова показала лучший результат в короткой программе. Второй идет японка Рика Кихира. На третьем месте еще одна представительница России Елизавета Туктамышева.