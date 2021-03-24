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Буянова назвала божественным катание Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира

21:11
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Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова оценила выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Очень болела за наших девчонок, естественно результат сам за себя говорит, — цитирует Буянову ТАСС 24 марта. — Аня показала безупречное, божественное катание — не к чему придраться, ни единой помарки, так катаются действительно великие спортсменки.

Просто преклоняюсь перед Лизой, эта девушка соревновалась с Аделиной Сотниковой. Мое сердце болеет за нее сильно — я знаю, сколько она прошла, как все это сложно, она прогрессирует, соревнуется достойно на высоком уровне».

Щербакова показала лучший результат в короткой программе. Второй идет японка Рика Кихира. На третьем месте еще одна представительница России Елизавета Туктамышева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10987077

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