Белл высказалась об итогах короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию

Американская фигуристка Мэрайя Белл поделилась мнением о своем выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье. Она заняла третье место, набрав 72,55 балла.

Лидирует японская фигуристка Каори Сакамото (80,32). Второе место у Луны Хендрикс из Бельгии (75,00).

«Я очень довольна своим выступлением. Для меня большая честь быть рядом с этими замечательными женщинами. Мне было очень весело, и я с нетерпением жду произвольной программы», — приводит слова Хендрикс журналист Джеки Вонг в Twitter.

Произвольные программы фигуристки представят 25 марта.