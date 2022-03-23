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Сегодня, 21:57

Белл высказалась об итогах короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Американская фигуристка Мэрайя Белл поделилась мнением о своем выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Монпелье. Она заняла третье место, набрав 72,55 балла.

Лидирует японская фигуристка Каори Сакамото (80,32). Второе место у Луны Хендрикс из Бельгии (75,00).

«Я очень довольна своим выступлением. Для меня большая честь быть рядом с этими замечательными женщинами. Мне было очень весело, и я с нетерпением жду произвольной программы», — приводит слова Хендрикс журналист Джеки Вонг в Twitter.

Произвольные программы фигуристки представят 25 марта.

Источник: https://twitter.com/rockerskating/status/1506653241995575308
Фигурное катание
Мэрайя Белл
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